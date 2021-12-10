Головний лікар Динамо Андрій Шморгун розповів про стан гравців київської команди

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора здав позитивний тест на COVID-19.

Про це заявив головний лікар Динамо Андрій Шморгун.

Перед матчем з Бенфікою у Кендзьори виявився позитивний тест, але самопочуття гравця нормальне, захворювання проходить у легкій формі. Томаш знаходиться вдома, у Києві, на самоізоляції.

У Владислава Супряги була травма передньої поверхні стегна. Його реабілітація добігає кінця, він працює за індивідуальною програмою і вже готовий приступити до тренувань до загальної групи.

Нагадаємо, Динамо та Металіст включилися у боротьбу за 19-річного бразильця.