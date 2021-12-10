Наполі - Лестер 3:2. Огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У матчі 6 туру Ліги Європи Наполі обіграло Лестер.
Ліга Європи
6 тур, 09 грудня
Наполі - Лестер 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 4 Уна, 2:0 - 24 Ельмас, 2:1 - 27 Еванс, 2:2 - 33 Дьюсбері-Холл, 3:2 - 53 Ельмас
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 6 туру Ліги Європи Наполі обіграло Лестер.
Ліга Європи
6 тур, 09 грудня
Наполі - Лестер 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 4 Уна, 2:0 - 24 Ельмас, 2:1 - 27 Еванс, 2:2 - 33 Дьюсбері-Холл, 3:2 - 53 Ельмас