Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи

Зоря зіграла внічию з Буде/Глімт у Лізі конференції
Вчора 21:37 381
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 00:24 17463
Зоря - Буде/Глімт 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:25 403
Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт 1:1. Як це було
Вчора 21:35 5754
Помер легендарний суперфан Динамо Парамон
Вчора 20:14 3126 1
Ломаченко - Коммі: андеркард бою, заробіток боксерів та план офіційних заходів
Вчора 18:41 1202
Сеньків подав заяву у поліцію на Селезньова
Вчора 18:13 891 2
Чи досяг ЛеБрон Джеймс завітної мрії: коштувати 1 мільярд доларів?
Вчора 17:59 261
Ломаченко визначився з пріоритетами після бою з Коммі
Вчора 16:28 953
Селезньов погрожує журналісту Сеньківу: Хочу є...ло тобі набити
Вчора 13:43 1474 2
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Поверніть Владу: Зінченко не оцінив жарт Зеленського про дружину
Поверніть Владу: Зінченко не оцінив жарт Зеленського про дружину Віктор Слюсаренко
Вчора 23:16 376
Не врятував від поразки: Маліновський забив перший гол у цьогорічній Лізі чемпіонів
Не врятував від поразки: Маліновський забив перший гол у цьогорічній Лізі чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 21:52 818
Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів
Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів Віктор Слюсаренко
Вчора 21:40 218
Зоря пропустила гол: Автогол допоміг Буде/Глімт зрівняти рахунок
Зоря пропустила гол: Автогол допоміг Буде/Глімт зрівняти рахунок Віктор Слюсаренко
Вчора 21:36 296
Гармата: Назарина ударом зі штрафного забив гол у ворота команди Буде/Глімт
Гармата: Назарина ударом зі штрафного забив гол у ворота команди Буде/Глімт Віктор Слюсаренко
Вчора 20:09 1275
Чи досяг ЛеБрон Джеймс завітної мрії: коштувати 1 мільярд доларів?
Чи досяг ЛеБрон Джеймс завітної мрії: коштувати 1 мільярд доларів? Harry BettMan
Вчора 17:59 260
Дуже щасливі: Світоліна та Монфіс разом готуються до сезону
Дуже щасливі: Світоліна та Монфіс разом готуються до сезону Віктор Слюсаренко
Вчора 16:20 989
Ломаченко на матчі НХЛ: Якщо ніхто не заб'є, я вийду
Ломаченко на матчі НХЛ: Якщо ніхто не заб'є, я вийду Віктор Слюсаренко
Вчора 15:48 395
Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки
Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки Віктор Слюсаренко
Вчора 12:17 1540 1
Футболістка Челсі ефектно знесла вболівальника, який вибіг на поле
Футболістка Челсі ефектно знесла вболівальника, який вибіг на поле Віктор Слюсаренко
Вчора 11:43 347
Ліги Європи та Конференцій: на кого ставити в 6-му турі
Ліги Європи та Конференцій: на кого ставити в 6-му турі Harry BettMan
Вчора 11:22 305
Ломаченко в США відвідав хокейний матч легендарних команд НХЛ
Ломаченко в США відвідав хокейний матч легендарних команд НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 08:14 552
Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство
Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 08:02 782
Лідер Динамо U-19 тікав від арбітра у матчі Юнацької ліги УЄФА
Лідер Динамо U-19 тікав від арбітра у матчі Юнацької ліги УЄФА Віктор Слюсаренко
Вчора 07:26 821
Казкова принцеса! Білодід виступали в ролі телеведучої на прем'єрі фільму про принцесу Діану
Казкова принцеса! Білодід виступали в ролі телеведучої на прем'єрі фільму про принцесу Діану Андрій Твердохліб
08.12.2021 23:32 430
Фейл дня. Циганков не забив у пусті ворота Бенфіки з 7 метрів
Фейл дня. Циганков не забив у пусті ворота Бенфіки з 7 метрів Андрій Твердохліб
08.12.2021 22:49 2256 1
Яремчук забив у ворота Динамо та бурхливо відсвяткував успіх
Яремчук забив у ворота Динамо та бурхливо відсвяткував успіх Андрій Твердохліб
08.12.2021 22:38 6294
Редкач проведе тренування з безногим боксером
Редкач проведе тренування з безногим боксером Андрій Твердохліб
08.12.2021 21:58 359
Ломаченко прибув до Нью-Йорка на бій з Коммі
Ломаченко прибув до Нью-Йорка на бій з Коммі Андрій Твердохліб
08.12.2021 20:37 1395
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули Андрій Дунець
08.12.2021 17:56 940
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:24 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 17463
00:19 Футбол Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи 1440
9 Грудня 2021
23:58 Футбол Вест Гем з Ярмоленком поступився Динамо Загреб, Ференцварош із Зубковим обіграв Баєр. Результати 6 туру Ліги Європи 259
23:56 Футбол Базель розгромив Карабах, Копенгаген переграв Слован. Результати 6 туру Ліги конференції 230
23:30 Футбол У Минаї відреагували на погрози Селезньова 651
23:16 Блог Поверніть Владу: Зінченко не оцінив жарт Зеленського про дружину 379
23:12 Футбол Аталанта - Вільярреал 2:3. Огляд матчу Ліги чемпіонів 509
22:55 Футбол Маркевич: Селезньову треба взяти себе в руки та зосередитись на футболі 398 2
22:48 Формула 1 Гран-прі Абу-Дабі: Де дивитися онлайн етап Формули-1 203
22:41 Баскетбол Запоріжжя вдруге в сезоні переміг Черкаських Мавп, Миколаїв поступився Хіміку. Результати матчів Суперліги 172
22:25 Футбол Зоря - Буде/Глімт 1:1. Огляд матчу 403
22:11 Футбол Рома переграла ЦСКА, Гент з Безусом обіграв Флору. Результати 6 туру Ліги конференції 287
21:59 Футбол Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 353
21:57 Футбол Аталанта з Маліновським поступилася Вільярреалу у битві за плей-оф Ліги чемпіонів 322
21:52 Блог Не врятував від поразки: Маліновський забив перший гол у цьогорічній Лізі чемпіонів 821
21:48 Футбол Наполі перестріляло Лестер, Легія поступилася Спартаку. Результати 6 туру Ліги Європи 325
21:46 Футбол Реал - Атлетіко: Де дивитися онлайн матч Ла-Ліги 198
21:40 Блог Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів 219
21:37 Футбол Зоря зіграла внічию з Буде/Глімт у Лізі конференції 381
21:36 Блог Зоря пропустила гол: Автогол допоміг Буде/Глімт зрівняти рахунок 298
21:35 Футбол Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт 1:1. Як це було 5754
21:15 Гандбол Мотор поступився Динамо у Лізі чемпіонів 275
20:54 Футбол Маліновський назвав свою мету у футболі 375
20:48 Футзал Колишній тренер збірної України очолив ХІТ 977 1
20:42 Футбол Селезньов: Те, що каже Гончаренко, мені до дупи 507

Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 00:19 1440 0
Жеребкування стикових матчів відбудеться 13 грудня
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи
#Монако, #Ліон, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап Ліги Європи сезону 2021/2022 років.

Перші місця одразу вийшли до 1/8 фіналу, команди, які посіли друге місце, зіграють у стикових матчах із 3 місцями групового етапу Ліги чемпіонів.

Переможці стиків вийдуть у 1/8 на команди, які зайняли перші місця груп.

Жеребкування 1/8 буде проведено 25 лютого, а матчі відбудуться 10 і 17 березня.

За підсумками групового етапу до 1/8 фіналу Ліги Європи вийшли: Ліон, Монако, Спартак, Айнтрахт, Галатасарай, Црвена Звєзда, Баєр, Вест Гем.

У стикових матчах зіграють другі місця груп ЛЄ та треті місця груп Ліги чемпіонів.

Жеребкування стикових матчів відбудеться 13 грудня. А ігри відбудуться 17 і 24 лютого.

З групового етапу Ліги Європи в стики вийшли: Рейнджерс, Реал Сосьєдад, Наполі, Олімпіакос, Лаціо, Брага, Бетіс, Динамо Загреб.

З групового етапу Ліги чемпіонів у стики вийшли: РБ Лейпциг, Порту, Боруссія Дортмунд, Шериф, Барселона, Аталанта, Севілья, Зеніт.

Коментарі ()