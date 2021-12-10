Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи

Жеребкування стикових матчів відбудеться 13 грудня

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап Ліги Європи сезону 2021/2022 років.

Перші місця одразу вийшли до 1/8 фіналу, команди, які посіли друге місце, зіграють у стикових матчах із 3 місцями групового етапу Ліги чемпіонів.

Переможці стиків вийдуть у 1/8 на команди, які зайняли перші місця груп.

Жеребкування 1/8 буде проведено 25 лютого, а матчі відбудуться 10 і 17 березня.

За підсумками групового етапу до 1/8 фіналу Ліги Європи вийшли: Ліон, Монако, Спартак, Айнтрахт, Галатасарай, Црвена Звєзда, Баєр, Вест Гем.

У стикових матчах зіграють другі місця груп ЛЄ та треті місця груп Ліги чемпіонів.

Жеребкування стикових матчів відбудеться 13 грудня. А ігри відбудуться 17 і 24 лютого.

З групового етапу Ліги Європи в стики вийшли: Рейнджерс, Реал Сосьєдад, Наполі, Олімпіакос, Лаціо, Брага, Бетіс, Динамо Загреб.

З групового етапу Ліги чемпіонів у стики вийшли: РБ Лейпциг, Порту, Боруссія Дортмунд, Шериф, Барселона, Аталанта, Севілья, Зеніт.