Манчестер Сіті продовжить угоду із конкурентом Зінченка

Манчестер Сіті має намір найближчим часом продовжити контракт із 27-річним португальським лівим захисником Жуаном Канселу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У клубі вважають Канселу ключовим гравцем для сьогодення та майбутнього часу. Обговорення нового контракту розпочнеться у грудні та продовжиться вже наступного року.

Канселу захищає кольори Манчестер Сіті після переходу з Ювентуса влітку 2019 року за 65 млн євро. У поточному сезоні Жуан зіграв за англійську команду 22 матчі у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

Раніше, Зінченко відреагував на поразку від Лейпцига.