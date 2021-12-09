Наполі перестріляло Лестер, Легія поступилася Спартаку. Результати 6 туру Ліги Європи

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Відбулися матчі 6 туру Ліги Європи.
Ліга Європи
6 тур, 09 грудня
Антверпен - Олімпіакос Пірей 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Баліквіша
Легія - Спартак Москва 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Бакаєв
Ліон - Рейнджерс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Райт, 1:1 - 49 Бессі
Наполі - Лестер 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 4 Уна, 2:0 - 24 Ельмас, 2:1 - 27 Еванс, 2:2 - 33 Дьюсбері-Холл, 3:2 - 53 Ельмас
Реал Сосьєдад - ПСВ 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Оярсабаль (пен), 2:0 - 62 Оярсабаль, 3:0 - 90+3 Серлот
Спарта Прага - Брондбю 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Ганцко, 2:0 - 49 Гложек
Фенербахче - Айнтрахт Франкфурт 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 29 Соу, 1:1 - 42 Беріша
Штурм Грац - Монако 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Янчер (пен), 1:1 - 30 Фолланд