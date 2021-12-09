УЄФА підтвердила перенесення матчу Тоттенгем - Ренн у Лізі конференцій

У складі "шпор" стався спалах коронавірусу

В УЄФА підтвердили, що матч 6-го туру Ліги конференцій між Тоттенгемом та Ренном, який запланований на сьогодні, не відбудеться.

Про це повідомляє L’Equipe.

"Ми можемо підтвердити, що матч Тоттенгем – Ренн не відбудеться сьогодні ввечері. Додаткову інформацію буде надано пізніше", – йдеться у заяві.

У середу Тоттенгем через спалах коронавірусу в клубі повідомив про відміну матчу. Ренн, який уже прилетів до Лондона, висловив невдоволення, оскільки, за їхніми словами, матч скасували не УЄФА.