Кияни поступилися з рахунком 0:2

Джерело - офіційний сайт Динамо.

У матчі шостого туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років київське Динамо на виїзді програло Бенфіці. Цей матч став 400-м для киян у єврокубках.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За час виступів на європейській арені "біло-сині" здобули 170 перемог, 100 разів зіграли внічию та зазнали 130 поразок (різниця м’ячів – 585:466). 249 матчів динамівці провели в Лізі/Кубку чемпіонів, 118 – у Лізі Європи/Кубку УЄФА, 30 – в Кубку Кубків та 3 – в Суперкубку УЄФА.

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