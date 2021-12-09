Маліновський назвав свою мету у футболі

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прагне покращити деякі аспекти своєї гри.

Про це розповів сам футболіст.

"Я завжди хочу більшого, хочу забити понад 8 голів, але моя мета – грати краще, ніж в минулому сезоні. Подивимося, чи вийде.

Я сильно виріс в Аталанті, багато чого навчився за два роки. Італійський чемпіонат складний, у Бельгії ти маєш більше часу, щоб подумати. Але я маю покращити багато аспектів гри, не тільки технічних, але й тактичних. Я маю вміти робити все і вчитися", - розповів Маліновський.