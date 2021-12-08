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Стала відома попередня причина смерті Гамули

Сьогодні 17:54 410 0
Фахівець помер на 62-му році життя
Стала відома попередня причина смерті Гамули
#Гамула

Джерело - Чемпіонат.

Колишній головний тренер ужгородського Закарпаття та ексгравець луганської Зорі Ігор Гамула помер не від коронавірусу.

Про це заявив спортивний директор клубу Геракліон Станіслав Станіславський.

"Дочка Ігоря Васильовича у шоковому стані… Сказала, що сьогодні знайшла батька. Наскільки я знаю, він не хворів. Це точно не коронавірус. Швидше за все, серце.

У п'ятницю мала відбутися гра з молодіжкою Спартака. Вчора вдень спілкувалися з ним, а коли я дзвонив увечері, то він, на жаль, не відповів", - зазначив Станіславський.

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