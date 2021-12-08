Стала відома попередня причина смерті Гамули

Колишній головний тренер ужгородського Закарпаття та ексгравець луганської Зорі Ігор Гамула помер не від коронавірусу.

Про це заявив спортивний директор клубу Геракліон Станіслав Станіславський.

"Дочка Ігоря Васильовича у шоковому стані… Сказала, що сьогодні знайшла батька. Наскільки я знаю, він не хворів. Це точно не коронавірус. Швидше за все, серце.

У п'ятницю мала відбутися гра з молодіжкою Спартака. Вчора вдень спілкувалися з ним, а коли я дзвонив увечері, то він, на жаль, не відповів", - зазначив Станіславський.