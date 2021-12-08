Джерело - Чемпіон.
У матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вдома обіграв Брюгге.
Ліга чемпіонів
Група А, 6 тур
07 грудня
ПСЖ - Брюгге 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Мбаппе, 2:0 - 7 Мбаппе, 3:0 - 38 Мессі, 3:1 - 68 Ріц, 4:1 - 76 Мессі (пен)
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вдома обіграв Брюгге.
ПСЖ - Брюгге 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 2 Мбаппе, 2:0 - 7 Мбаппе, 3:0 - 38 Мессі, 3:1 - 68 Ріц, 4:1 - 76 Мессі (пен)