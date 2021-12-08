Анчелотті: У Реала є все, щоб виграти Лігу чемпіонів

Реалу має всі шанси, щоб претендувати на перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів наставник мадридського клубу Карло Анчелотті.

"У нас є все необхідне для того, щоб перемогти у чемпіонаті Іспанії та поборотися за перемогу у Лізі чемпіонів. Немає команди такого класу, яка виграє її за явною перевагою, буде серйозна боротьба.

Актуально: Реал - Інтер 2:0. Огляд матчу

Наша команда не з тих, що здатні грати з високо піднятою лінією оборони, але це висококласна команда з великим досвідом та волею до перемоги.

Важливо, що ми фінішували першими в групі, а жеребкування мене не турбує. Хоч би що трапилося, спробуємо завоювати цей трофей", - сказав Анчелотті.