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Мессі обійшов Пеле за кількістю голів за кар'єру

Вчора 23:33 273 0
Ліонель Мессі оформив дубль у матчі проти Брюгге Соболя
Мессі обійшов Пеле за кількістю голів за кар'єру
Фото - gettyimages
#Мессі, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився дублем у ворота Брюгге (4:1) у матчі шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Для Мессі це були 757-й та 758-й голи за кар'єру. За кількістю забитих за кар'єру м'ячів аргентинець випередив колишнього форварда збірної Бразилії Пеле (757).

Рекордсменом із голів є 36-річний португальський форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. На його рахунку 801 м'яч.

Нагадаємо, Мессі повторив рекорд Роналду у Лізі чемпіонів.

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