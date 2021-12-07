Мессі обійшов Пеле за кількістю голів за кар'єру

Ліонель Мессі оформив дубль у матчі проти Брюгге Соболя

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відзначився дублем у ворота Брюгге (4:1) у матчі шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Для Мессі це були 757-й та 758-й голи за кар'єру. За кількістю забитих за кар'єру м'ячів аргентинець випередив колишнього форварда збірної Бразилії Пеле (757).

Рекордсменом із голів є 36-річний португальський форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. На його рахунку 801 м'яч.

Нагадаємо, Мессі повторив рекорд Роналду у Лізі чемпіонів.