УПЛ. Дніпро-1 - Чорноморець 3:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ СК Дніпро-1 обіграв Чорноморець.
12 хвилина. Відео голу Ісаєнка
20 хвилина. Відео голу Пихальонка
64 хвилина. Відео голу Довбика
74 хвилина. Відео голу Ігнатенка
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
17 тур, 6 грудня
Дніпро-1 - Чорноморець 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Ісаєнко, 1:1 - 20 Пихальонок, 2:1 - 64 Довбик (пен), 3:1 - 74 Ігнатенко
Дніпро-1: 12. Кожокару, 11. М.Кравченко (24.Лучкевич.70), 39. Сваток, 5. Нельсон, 4. Дубінчак, 97. Ігнатенко, 76. Піхальонок, 30. Джурасек, 9. Гуцуляк (25.Чуже,90+1), 29. Назаренко (20.Ді Франко,55), 7. Довбик
Запасні: 33. Юрчук, 15. Логінов, 3. Адамюк, 99. Білл, 8. Когут, 31. Русин
Чорноморець: 31. Кучерук, 37. Дубко, 2. Біловар, 9. Путря (Вантух,72), 27. Д.Кузик, 8. Вачіберадзе (6.Кадірі,72), 5. Смирний, 19. Ісаєнко (4.Тлумак,80), 10. Авагімян, 7. Цітаїшвілі (45.Брагару,83), 74. Ванат (18.Бугай,80)
Запасні: 1. Варакута, 23. Долгов, 17. Білошевський, 11. Штогрін.
Попередження: Нельсон (15), Авагімян (22), Вачіберадзе (33), Цітаішвілі (42), Путря (52), Назаренко (54), Кадірі (78).