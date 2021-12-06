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УПЛ. Дніпро-1 - Чорноморець 3:1. Відео голів

Сьогодні 21:41 197 0
Матч відбувся в Одесі УПЛ. Дніпро-1 - Чорноморець 3:1. Відео голів
УПЛ. Дніпро-1 - Чорноморець 3:1. Відео голів
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ СК Дніпро-1 обіграв Чорноморець.

12 хвилина. Відео голу Ісаєнка

20 хвилина. Відео голу Пихальонка

64 хвилина. Відео голу Довбика

74 хвилина. Відео голу Ігнатенка

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

17 тур, 6 грудня

Дніпро-1 - Чорноморець 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Ісаєнко, 1:1 - 20 Пихальонок, 2:1 - 64 Довбик (пен), 3:1 - 74 Ігнатенко

Дніпро-1: 12. Кожокару, 11. М.Кравченко (24.Лучкевич.70), 39. Сваток, 5. Нельсон, 4. Дубінчак, 97. Ігнатенко, 76. Піхальонок, 30. Джурасек, 9. Гуцуляк (25.Чуже,90+1), 29. Назаренко (20.Ді Франко,55), 7. Довбик

Запасні: 33. Юрчук, 15. Логінов, 3. Адамюк, 99. Білл, 8. Когут, 31. Русин

Чорноморець: 31. Кучерук, 37. Дубко, 2. Біловар, 9. Путря (Вантух,72), 27. Д.Кузик, 8. Вачіберадзе (6.Кадірі,72), 5. Смирний, 19. Ісаєнко (4.Тлумак,80), 10. Авагімян, 7. Цітаїшвілі (45.Брагару,83), 74. Ванат (18.Бугай,80)

Запасні: 1. Варакута,  23. Долгов, 17. Білошевський, 11. Штогрін.

Попередження: Нельсон (15), Авагімян (22), Вачіберадзе (33), Цітаішвілі (42), Путря (52), Назаренко (54), Кадірі (78).

Раніше, Динамо у більшості розгромило Верес у 17 турі.

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