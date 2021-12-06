Вернидуб: Дуже радий знову зіграти в Україні

Джерело - Чемпіон.
Шериф задоволений своїм виступом у Лізі чемпіонів.
Про це розповів наставник клубу з Молдови Юрій Вернидуб.
"Я дуже радий знову бути в Україні. Зіграти на чудовому стадіоні НСК Олімпійський. Дуже щасливий, що приїхав додому. І що чекає матч проти лідера українського футболу.
На жаль, ні ми, ні Шахтар не вийшли до плей-оф ЛЧ, але ми щасливі, що братимемо участь у плей-оф Ліги Європи", - відзначив Вернидуб.
Матч Шахтар - Шериф відбудеться у вівторок, 7 грудня. Початок о 22:00.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.