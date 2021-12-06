Вернидуб: Дуже радий знову зіграти в Україні

Шериф задоволений своїм виступом у Лізі чемпіонів.

Про це розповів наставник клубу з Молдови Юрій Вернидуб.

"Я дуже радий знову бути в Україні. Зіграти на чудовому стадіоні НСК Олімпійський. Дуже щасливий, що приїхав додому. І що чекає матч проти лідера українського футболу.

На жаль, ні ми, ні Шахтар не вийшли до плей-оф ЛЧ, але ми щасливі, що братимемо участь у плей-оф Ліги Європи", - відзначив Вернидуб.