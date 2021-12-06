Вернидуб: Шериф йде далі, а Шахтар залишається

Шериф у матчі Ліги чемпіонів з Шахтарем намагатиметься зіграти одну з найкращих своїх ігор.

Про це розповів наставник клубу з Молдови Юрій Вернидуб під час пресконференції.

"Шериф обіграв Шахтар у себе вдома. Чи не тисне цей результат? Цей результат має тиснути на Шахтар. Ми зіграли вдало, але завтра буде складно. Ми готуємось. Хочеться насолодитися матчем і провести одну зі своїх найкращих ігор.

Не міг уявити, що заздалегідь гарантую собі євровесну. Була група смерті, але неймовірними зусиллями та бажанням змогли зробити так, що ми йдемо далі, а Шахтар лишається.

Нехай переможе сильніший. Я – тренер Шерифа, і маю захищати інтереси цієї команди. Нічого особистого – спорт", - відзначив Вернидуб.