Де Дзербі: Матч проти Шерифа дуже важливий

Шахтар виставить потужний склад проти Шерифа у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер гірників на пресконференції.

"Є кілька футболістів, які не будуть грати ні завтра, ні у суботу. Але завтра буде потужний склад, бо матч однаково дуже важливий. Багатьом молодим футболістам треба показати себе через такі матчі. Не хвилюйтеся, наш склад буде сильним", - відзначив Де Дзербі.