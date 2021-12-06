Де Дзербі: Матч проти Шерифа дуже важливий

Джерело - Чемпіон.
Шахтар виставить потужний склад проти Шерифа у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер гірників на пресконференції.
"Є кілька футболістів, які не будуть грати ні завтра, ні у суботу. Але завтра буде потужний склад, бо матч однаково дуже важливий. Багатьом молодим футболістам треба показати себе через такі матчі. Не хвилюйтеся, наш склад буде сильним", - відзначив Де Дзербі.
Матч Шахтар - Шериф відбудеться у вівторок, 7 грудня. Початок о 22:00.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.