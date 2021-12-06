Санжар: Вернидуб побудує гру проти Шахтаря на контратаках

Шериф побудує гру проти Шахтаря у Лізі чемпіонів на контратаках.

Про це розповів екстренер Карпат та Олімпіка Роман Санжар.

"Гірникам" треба обійтися без звичних помилок в обороні, як це було, коли Львів забив у ворота Трубіна. Ці промахи дублюються від матчу до матчу.

Думаю, Юрій Вернидуб побудує гру, так само як і у першій зустрічі з Шахтарем – у три центральні захисники та зі швидкими контратаками. Шахтарю треба подумати, як запобігти цим контрвипадам і самому зіграти гостріше", - розповів Санжар.