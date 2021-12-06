У СБУ відреагували на затримання Мілевського

У СБУ прокоментувала інформацію про затримання Артема Мілевського

Інформація про затримання колишнього футболіста Динамо та збірної України з футболу Артема Мілевського силовиками у ресторані Boho у центрі Києва виявилася фейком.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі Суспільному.

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. В будь-якому разі, співробітники СБУ там не залучені", — сказав Дехтяренко.

За словами Дехтяренка, якщо звернути увагу на фотографії, які публікуються з того місця, то чітко видно, що у начебто "силовиків" ані форма, ані наліпки СБУ не відповідають тим зразкам, у яких справді працюють співробітники СБУ.

Раніше, у мережі з'явилося відео затримання Мілевського та Панкова нібито силовиками СБУ.