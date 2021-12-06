Ахметов: Не збираюсь продавати Шахтар

Президент Шахтаря Рінат Ахметов не має наміру продавати свій клуб.

Про це він розповів у програмі Великий Футбол.

"Для того щоб зрозуміти, скільки коштує Шахтар, його потрібно продати. А продавати клуб я не збираюсь. Я хочу далі інвестувати у Шахтар. Я хочу далі інвестувати у наші перемоги. Я хочу далі інвестувати в якість нашої гри, де ми гратимемо у яскравий, атакуючий, сміливий футбол", - сказав Ахметов.