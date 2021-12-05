Темінь в очах та несподіваний лідер сезону: підсумки 2-го етапу Кубка світу
Сьогодні 19:46 346
Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового
Сьогодні 22:13 914
Гамільтон з труднощами виграв Гран-прі Саудівської Аравії
Сьогодні 21:52 181
Серія А. Ювентус - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:43 898
УПЛ. Маріуполь врятувався від поразки у матчі з Десною в 17 турі
Сьогодні 21:26 261
Підсумки 2021 року: хто з футболістів заробив найбільше
Сьогодні 19:54 345
Став відомий гонорар Дерев'янченка за бій з Адамесом
Сьогодні 19:44 783
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 19:02 14611
УПЛ. Олександрія впевнено перемогла Минай у 17 турі
Сьогодні 18:51 337
Дудченко фінішував 19-им у персьюті на другому етапі Кубку світу
Сьогодні 16:52 344
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового
Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:13 901
Разом до перемоги: тисячі фанатів Мальме вибігли на поле після фінального свистка
Разом до перемоги: тисячі фанатів Мальме вибігли на поле після фінального свистка Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:56 172
Шевченко проти Ювентуса: Кубок Ліги чемпіонів та один із найкращих голів в історії
Шевченко проти Ювентуса: Кубок Ліги чемпіонів та один із найкращих голів в історії Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:29 410
Підсумки 2021 року: хто з футболістів заробив найбільше
Підсумки 2021 року: хто з футболістів заробив найбільше Harry BettMan
Сьогодні 19:54 345
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:06 3791
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 3364
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року Андрій Твердохліб
Вчора 19:34 357
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 2486
Вірус договорняків дістався й кіберспорту
Вірус договорняків дістався й кіберспорту Harry BettMan
Вчора 13:51 345
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
Вчора 12:58 1687
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 21:03 487
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком Віктор Слюсаренко
03.12.2021 19:57 922
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі Harry BettMan
03.12.2021 18:43 480
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину?
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину? Віктор Слюсаренко
03.12.2021 13:07 508
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо Віктор Слюсаренко
03.12.2021 12:03 346
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:40 Біатлон Жіноча естафета на другому етапі Кубка світу: відео найкращих моментів 34
22:25 Баскетбол Запоріжжя - Хімік 79:87. Огляд матчу 78
22:14 Футбол Десна - Маріуполь 3:3. Огляд матчу 118
22:13 Блог Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового 914
22:07 Футбол Винесли вирок батькам за вбивство власного сина, який був юним фанатом Бірмінгема 148
21:56 Блог Разом до перемоги: тисячі фанатів Мальме вибігли на поле після фінального свистка 174
21:55 Футбол Скрипник: Інгулець мав вбивчий момент, нам пощастило 136
21:52 Формула 1 Гамільтон з труднощами виграв Гран-прі Саудівської Аравії 181
21:43 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE 898
21:40 Футбол Еспаньйол програв Райо Вальєкано. Результати матчів 16 туру Ла-Ліги 274
21:26 Футбол УПЛ. Маріуполь врятувався від поразки у матчі з Десною в 17 турі 261
21:10 Футбол Болонья - Фіорентина 2:3. Огляд матчу 138
21:00 Футбол Верона здійснила неймовірний камбек у грі з Венецією. Результати матчів Серії А 501
20:54 Біатлон Чоловіча гонка переслідування на другому етапі Кубка світу: відео найкращих моментів 177
20:40 Футбол Фрайбург знищив Боруссію у 14 турі Бундесліги 293
20:29 Блог Шевченко проти Ювентуса: Кубок Ліги чемпіонів та один із найкращих голів в історії 410
20:27 Футбол Манчестер Юнайтед здолав Крістал Пелес завдяки голу Фреда. Результати матчів 15 туру АПЛ 308
20:10 Футбол Маліновський пропустить наступний матч Аталанти у Серії А 334
19:54 Блог Підсумки 2021 року: хто з футболістів заробив найбільше 345
19:52 Футбол Монако розгромило Мец. Результати матчів 17 туру Ліги 1 423
19:46 Біатлон Темінь в очах та несподіваний лідер сезону: підсумки 2-го етапу Кубка світу 346
19:44 Бокс Став відомий гонорар Дерев'янченка за бій з Адамесом 783
19:27 Футбол Олександрія - Минай 3:0. Огляд матчу 220
19:21 Пряма трансляція УПЛ. Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE 1154 1
19:02 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 14611

Винесли вирок батькам за вбивство власного сина, який був юним фанатом Бірмінгема

Сьогодні 22:07 148 0
Жахлива трагедія вразила всю країну
Винесли вирок батькам за вбивство власного сина, який був юним фанатом Бірмінгема
#Бірмінгем

Джерело - sports.ru.

3 грудня 2021 року англійський суд виніс вирок Томасу Х'юзу (21 рік в'язниці за ненавмисне вбивство) та Емме Тастін (довічне – за вбивство, щонайменше 29 років ув'язнення).

"Ми не залишимо каменя на камені, щоб з'ясувати, що саме пішло не так у цій жахливій справі", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Деякі депутати вже висловлюються про те, що вирок має бути ще жорсткішим. 

Рідний батько та мачуха закатували хлопчика до смерті - не годували, били, по 14 годин ізолювали в окремій кімнаті та змушували спати на підлозі. Тіло Артура було вкрите 130 синцями, у ньому також виявили велику кількість солі. Схоже, його змушували її їсти.

Жахливо, але останні місяці життя Артура зображені на аудіо та відео самими батьками. Мачуха знімала тортури, на останньому відео хлопчик, що ослаб, буквально валиться з ніг.

16 червня минулого року Емма Тастін кілька разів ударила Артура головою об тверду поверхню, внаслідок чого він знепритомнів, а наступного дня помер у лікарні.

Справжня мама Артура Олівія наразі відбуває покарання у в'язниці за вбивство її тодішнього партнера у 2019 році. У суді зачитали її заяву: "Життя, яке я її знаю, більше ніколи не буде. Я почуваюся спустошеною щодня. Мені здається, що я ходжу у темряві. Він був світлом мого життя, найкращою частинкою мене. Він був дорогим, дорогим даром".

Будинок, де відбувалися жахіття, тепер перетворився на місце, куди мешканці приходять вшанувати пам'ять Артура. Серед принесених речей - атрибутика Бірмінгема. Команди, яку він дуже любив.

Днями дядько Артура опублікував відео, на якому хлопчик розповідає про мрію грати за Ліверпуль та Тоттенгем, а після цього сподівається потрапити до збірної Англії.

"Запам'ятайте його таким, будь ласка", - написав дядько Деніел.

Коментарі ()