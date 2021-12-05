Жахлива трагедія вразила всю країну

3 грудня 2021 року англійський суд виніс вирок Томасу Х'юзу (21 рік в'язниці за ненавмисне вбивство) та Емме Тастін (довічне – за вбивство, щонайменше 29 років ув'язнення).

"Ми не залишимо каменя на камені, щоб з'ясувати, що саме пішло не так у цій жахливій справі", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Деякі депутати вже висловлюються про те, що вирок має бути ще жорсткішим.

Рідний батько та мачуха закатували хлопчика до смерті - не годували, били, по 14 годин ізолювали в окремій кімнаті та змушували спати на підлозі. Тіло Артура було вкрите 130 синцями, у ньому також виявили велику кількість солі. Схоже, його змушували її їсти.

Жахливо, але останні місяці життя Артура зображені на аудіо та відео самими батьками. Мачуха знімала тортури, на останньому відео хлопчик, що ослаб, буквально валиться з ніг.

16 червня минулого року Емма Тастін кілька разів ударила Артура головою об тверду поверхню, внаслідок чого він знепритомнів, а наступного дня помер у лікарні.

Справжня мама Артура Олівія наразі відбуває покарання у в'язниці за вбивство її тодішнього партнера у 2019 році. У суді зачитали її заяву: "Життя, яке я її знаю, більше ніколи не буде. Я почуваюся спустошеною щодня. Мені здається, що я ходжу у темряві. Він був світлом мого життя, найкращою частинкою мене. Він був дорогим, дорогим даром".

Будинок, де відбувалися жахіття, тепер перетворився на місце, куди мешканці приходять вшанувати пам'ять Артура. Серед принесених речей - атрибутика Бірмінгема. Команди, яку він дуже любив.

Днями дядько Артура опублікував відео, на якому хлопчик розповідає про мрію грати за Ліверпуль та Тоттенгем, а після цього сподівається потрапити до збірної Англії.