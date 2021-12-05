Хейні переміг Діаза та вчетверте захистив титул WBC
Сьогодні 07:27 1290
Українська Суперліга. Прометей - Одеса: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:01 705
УПЛ. Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі
Сьогодні 15:50 149
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 14:57 14413
Жіноча збірна України посіла 10 місце в естафеті на Кубку світу
Сьогодні 14:52 280
УПЛ. Зоря - Інгулець: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:00 760
Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 12:50 9342
Як “Закони Мерфі” працюють у світі спортивних ставок
Сьогодні 12:48 184
Байло здобула золото на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду
Сьогодні 10:30 274
Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:11 2939
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу Андрій Твердохліб
Вчора 20:54 1375
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 2821
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року Андрій Твердохліб
Вчора 19:34 329
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 2391
Вірус договорняків дістався й кіберспорту
Вірус договорняків дістався й кіберспорту Harry BettMan
Вчора 13:51 323
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
Вчора 12:58 1648
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 21:03 454
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком Віктор Слюсаренко
03.12.2021 19:57 889
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі Harry BettMan
03.12.2021 18:43 458
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину?
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину? Віктор Слюсаренко
03.12.2021 13:07 494
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо Віктор Слюсаренко
03.12.2021 12:03 337
Результативна гра Мемфіс: У НБА стався найбільший розгром в історії
Результативна гра Мемфіс: У НБА стався найбільший розгром в історії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 11:04 399
Кров залила обличчя російського хокеїста клубу НХЛ: Він хотів ударити суперника, але постраждав сам
Кров залила обличчя російського хокеїста клубу НХЛ: Він хотів ударити суперника, але постраждав сам Віктор Слюсаренко
03.12.2021 10:29 1305
Трагічна ситуація: У Єгипті тренер помер через святкування голу
Трагічна ситуація: У Єгипті тренер помер через святкування голу Віктор Слюсаренко
03.12.2021 09:23 750
Фанати Манчестер Юнайтед банером підтримали Сульшера
Фанати Манчестер Юнайтед банером підтримали Сульшера Віктор Слюсаренко
02.12.2021 23:36 489
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:41 Баскетбол Хімік переміг Запоріжжя у матчі Суперліги 51
16:26 Футбол Зоря - Інгулець 1:0. Огляд матчу 105
16:11 Футбол Ренн знищив Сент-Етьєн. Результати матчів 17 туру Ліги 1 102
16:01 Пряма трансляція Українська Суперліга. Прометей - Одеса: онлайн-трансляція. LIVE 705
16:00 Пряма трансляція Серія А. Спеція - Сассуоло: онлайн-трансляція. LIVE 423
15:50 Футбол УПЛ. Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі 149
15:38 Футбол Фіорентина здолала Болонью. Результати матчів Серії А 146
15:30 Футбол Визначились арбітри матчу Шахтар - Шериф 148
15:13 Футбол Атлетіко - Мальорка 1:2. Огляд матч 160
15:06 Блог Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон 3638
14:57 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 14413
14:52 Біатлон Жіноча збірна України посіла 10 місце в естафеті на Кубку світу 280
14:41 Біатлон Член делегації збірної України в Естерсунді заразився коронавірусом 217
14:28 Футбол Фаті не зіграє з Баварією через травму 176
14:15 Пряма трансляція Українська Суперліга. Запоріжжя - Хімік: онлайн-трансляція. LIVE 522
14:14 Футбол Вітсель не продовжить контракт із Боруссією 213
14:00 Пряма трансляція УПЛ. Зоря - Інгулець: онлайн-трансляція. LIVE 760
13:58 Футбол Вотфорд - Манчестер Сіті 1:3. Огляд матчу 213
13:50 Футбол Рангнік: Не можу перетворити гравців МЮ на монстрів пресингу за 2 тижні 196
13:28 Футбол Захисник Оболоні Безуглий зацікавив Металіст 1925 208
13:14 ММА Амосов проведе перший захист титулу чемпіона Bellator 202
12:58 Футбол Вулвергемптон - Ліверпуль 0:1. Огляд матчу 214
12:50 Бокс Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою 9342
12:48 Блог Як “Закони Мерфі” працюють у світі спортивних ставок 184
12:43 Бокс Камбосос: Я закликав до поєдинку з Ломаченком багато років 414 1

Зоря - Інгулець 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 16:26 105 0
Єдиний гол у матчі забив Денис Фаворов
Зоря - Інгулець 1:0. Огляд матчу
#Зоря, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

17 тур, 5 грудня

Зоря - Інгулець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 62 Фаворов

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Жуніор Рейс, Шахаб Захеді (Раймонд Фрімпонг 88), Олександр Гладкий, Віталій Вернидуб, Владислав Кабаєв (Ахмед Алібеков 88), Сергій Булеца, Артем Громов, Максим Імереков, Денис Фаворов

Інгулець: Богдан Шуст, Мохамед Алі Бен Салем, Євген Запорожець, Павло Полегенько, Олександр Козак, Ілля Коваленко, Михайло Шишка (Іван Головкін 87), Євген Опанасенко, Дмитро Поспєлов, Владислав Лупашко, Майкл Гопей (Михайло Плохотнюк 77)

Попередження: Віталій Вернидуб 11, Владислав Кабаєв 40, Денис Фаворов 68, Шахаб Захеді 88 - Павло Полегенько 86

Нагадаємо, Колос переграв Металіст 1925.

Коментарі ()