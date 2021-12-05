Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
17 тур, 5 грудня
Зоря - Інгулець 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 62 Фаворов
Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Жуніор Рейс, Шахаб Захеді (Раймонд Фрімпонг 88), Олександр Гладкий, Віталій Вернидуб, Владислав Кабаєв (Ахмед Алібеков 88), Сергій Булеца, Артем Громов, Максим Імереков, Денис Фаворов
Інгулець: Богдан Шуст, Мохамед Алі Бен Салем, Євген Запорожець, Павло Полегенько, Олександр Козак, Ілля Коваленко, Михайло Шишка (Іван Головкін 87), Євген Опанасенко, Дмитро Поспєлов, Владислав Лупашко, Майкл Гопей (Михайло Плохотнюк 77)
Попередження: Віталій Вернидуб 11, Владислав Кабаєв 40, Денис Фаворов 68, Шахаб Захеді 88 - Павло Полегенько 86
Нагадаємо, Колос переграв Металіст 1925.