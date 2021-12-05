Джерело - УЄФА.
Донецький Шахтар зіграє проти Шерифа нашого Юрія Вернидуба у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Головним арбітром зустрічі призначено литовця Донатаса Румшаса. На лініях йому допомагатимуть Олександр Радіус та Довідас Сужеделіс. Робертас Валіконіс буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.
А ось на VAR будуть працювати іспанці: Рікардо де Бургос та Хав'єр Естрада Фернандес.
Матч Шахтар - Шериф відбудеться у вівторок, 7 грудня. Початок о 22:00.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.