На матчі працюватимуть арбітри з Литви

Джерело - УЄФА.

Донецький Шахтар зіграє проти Шерифа нашого Юрія Вернидуба у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Головним арбітром зустрічі призначено литовця Донатаса Румшаса. На лініях йому допомагатимуть Олександр Радіус та Довідас Сужеделіс. Робертас Валіконіс буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.

А ось на VAR будуть працювати іспанці: Рікардо де Бургос та Хав'єр Естрада Фернандес.