Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал здобув упевнену перемогу над Реал Сосьєдадом у рамках 16 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
16 тур, 04 грудня
Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Вінісіус, 0:2 - 57 Йович
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Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал здобув упевнену перемогу над Реал Сосьєдадом у рамках 16 туру іспанської Ла-Ліги.
Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Вінісіус, 0:2 - 57 Йович