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Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 11:14 133 0
Йович забив гол та зробив асист
Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 0:2. Огляд матчу
#Реал, #Сосьєдад, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал здобув упевнену перемогу над Реал Сосьєдадом у рамках 16 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
16 тур, 04 грудня

Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Вінісіус, 0:2 - 57 Йович

Раніше, Гранада переграла Алавес у 16 турі Ла-Ліги.

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