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УПЛ. Металіст 1925 - Колос 0:1. Огляд матчу
#Металіст 1925, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 17 турі Української Прем'єр-ліги Металіст 1925 вдома поступився Колосу.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 04 грудня

Металіст 1925 - Колос 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Каріока

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Євген Ткачук, Віталій Ермаков (Соломон Кверквелія 82), Андрій Ременюк, Євген Протасов (Антон Савін 73), Ілля Зубков (Марлісон 73), Сергій Ченбай, Михайло Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк, Максим Задерака

Колос: Євген Волинець, Кирило Петров, Дієго Сантос (Денис Костишин 73), Анатолій Нурієв (Євген Задоя 64), Вадим Мілько, Олександр Чорноморець, Олександр Павловець, Микола Золотов, Ніка Сітчінава (Володимир Лисенко 59), Олег Ільїн, Андрій Богданов

Попередження: Олег Голодюк 58 - Олександр Павловець 63

Раніше, Динамо розгромило Верес.

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