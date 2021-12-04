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Вербич: Грали ніби на асфальті

Сьогодні 21:08 206 0
Беньямін Вербич прокоментував стан поля у Луцьку
Вербич: Грали ніби на асфальті
#Вербич, #Динамо, #Верес

Джерело - fcdynamo.com.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич виокремив складнощі гри з Вересом у 17 турі УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Поле було дуже важким, грали ніби на асфальті. Але ми сказали перед матчем, що потрібно налаштуватися, всіма силами боротися до кінця, щоби завоювати три очки. І в нас це сьогодні вийшло.

Було багато довгих передач. Вибивали м'яч, бо було дуже складно контролювати його, він постійно відскакував. Поле було тверде. Тяжко грати на такому покритті. Будь-яка команда мала б проблеми з таким полем. Думаю, у другому таймі ми почали грати впевненіше з м'ячем, звикли до поля, грали краще" - розповів Вербич.

Раніше, Динамо розгромило Верес.

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