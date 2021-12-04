Вірт: Верес подарував два м'ячі Динамо

Динамо продемонструвало недоліки Вереса у матчі 17 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Результат не радує. Коли побачили поле сьогодні - зрозуміли, що футболу буде мало. Розуміли, що буде багато боротьби і її не можна програвати.

Перший тайм ми програли з мінімальним рахунком. Динамо грало агресивніше. Намагалися спрощувати гру. Але припустилися помилки - дуже легко дали забити. Налаштовувалися в другому таймі спрощувати гру, грати довгими передачами, розраховувати на підбори.

По перерві ми подарували супернику два голи. Динамо як на тренуванні забивало нам в епізоді з другим голом. Елементарна втрата м'яча призвела до рахунку - 0:3.

Є питання до футболістів. В цілому - була бойова гра. Але треба забивати. Важко розраховувати на позитивний результат без забитих голів.

В матчах проти таких суперників добре видно всі наші недоліки і проблеми. Сьогодні нам дуже легко забивали. Треба більше працювати над собою. Потрібне підсилення", - відзначив Вірт.