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Вірт: Верес подарував два м'ячі Динамо

Вчора 22:52 199 0
Юрій Вірт прокоментував поразку від Динамо
Вірт: Верес подарував два м'ячі Динамо
#Вірт, #Верес, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо продемонструвало недоліки Вереса у матчі 17 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Результат не радує. Коли побачили поле сьогодні - зрозуміли, що футболу буде мало. Розуміли, що буде багато боротьби і її не можна програвати.

Перший тайм ми програли з мінімальним рахунком. Динамо грало агресивніше. Намагалися спрощувати гру. Але припустилися помилки - дуже легко дали забити. Налаштовувалися в другому таймі спрощувати гру, грати довгими передачами, розраховувати на підбори. 

По перерві ми подарували супернику два голи. Динамо як на тренуванні забивало нам в епізоді з другим голом. Елементарна втрата м'яча призвела до рахунку - 0:3.

Є питання до футболістів. В цілому - була бойова гра. Але треба забивати. Важко розраховувати на позитивний результат без забитих голів.

В матчах проти таких суперників добре видно всі наші недоліки і проблеми. Сьогодні нам дуже легко забивали. Треба більше працювати над собою. Потрібне підсилення", - відзначив Вірт.

Раніше, Динамо у більшості розгромило Верес у 17 турі.

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