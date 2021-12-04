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Гранада вирвала перемогу наприкінці матчу
Гранада - Алавес 2:1. Огляд матчу
#Гранада, #Алавес, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У рамках 16 туру Ла-Ліги Гранада вдома обіграла Алавес.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

16 тур, 03 грудня

Гранада - Алавес 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Пуертас, 1:1 - 81 Абрам (автогол), 2:1 - 86 Аріас

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