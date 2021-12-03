Де Дзербі: В Україні дуже складний чемпіонат

Шахтар отримав неочікувані проблеми на старті матчу.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі.

"Почали дуже повільно. Не можна пропускати голи, коли суперник за тайм був двічі на нашій половині. Добре, що другий тайм провели інакше, створили багато моментів. Потрібно забивати більше голів, коли є така нагода.

Лівий фланг атаки? Думаю, зі старту сезону більше голів у нас було створено з правого краю, а зараз усе вийшло інакше. Зліва Корнієнко та Мудрик зіграли дуже добре.

В Україні дуже складний чемпіонат. Тут іноді можна не побачити небезпеку та отримати проблему, коли м'яч уже у твоїх воротах. Потрібно завжди бути готовим", – сказав Де Дзербі.