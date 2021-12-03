Динамо оприлюднило заявку на матч з Вересом

Джерело - Чемпіон.

Динамо визначилось зі списком гравців, які зможуть зіграти у поєдинку 17-го туру УПЛ проти Вереса.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

До заявки Динамо на матч з Вересом потрапили 22 гравці:

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет.

Захисники: Шабанов, Миколенко, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Буяльський.

Нападники: Кулач, Шкурін.

Нагадаємо, матч юнацького чемпіонату України Верес - Динамо не відбувся через снігопад.