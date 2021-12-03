Еккель помер у віці 89 років

Джерело - Чемпіон.

Помер легендарний футболіст збірної Німеччини Горст Еккель.

Про це повідомляє пресслужба збірної Німеччини.

Ексгравець Кайзерслаутерна помер у віці 89 років. Еккель був останнім з футболістів збірної ФРН, яка виграла турнір у 1954 році. На Мундіалі півзахисників відіграв усі 6 матчів.