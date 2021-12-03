Джерело - Чемпіон.
Помер легендарний футболіст збірної Німеччини Горст Еккель.
Про це повідомляє пресслужба збірної Німеччини.
Ексгравець Кайзерслаутерна помер у віці 89 років. Еккель був останнім з футболістів збірної ФРН, яка виграла турнір у 1954 році. На Мундіалі півзахисників відіграв усі 6 матчів.
Ruhe in Frieden, Horst Eckel. Der DFB trauert um einen wunderbaren Menschen und Weltmeister von 1954.— Die Mannschaft (@DFB_Team) December 3, 2021
Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen.https://t.co/RL4PSfvCYI
📸 Imago, Carsten Kobow/Dt. Fußballmuseum pic.twitter.com/H6hhvNu8tv