Кріштіану прокоментував перемогу над "канонірами"

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед все ще не досяг поставленої мети в цьому сезоні.

Про це заявив нападник манкуніанців Кріштіану Роналду після матчу з Арсеналом (3:2).

"Ми вже налаштовуємось на наступний матч, ніколи святкувати! Сьогоднішня перемога надзвичайно важлива для того, щоб повернутися в нормальне русло, але попереду ще довгий шлях, доки ми ще не досягли мети", - заявив португалець.

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"Вітаю всіх своїх партнерів по команді, сьогодні ми проявили величезну силу духу! І окрема подяка нашим уболівальникам – без вас ми б не впоралися", - написав Роналду.