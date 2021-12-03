Рангнік - про гру Манчестер Юнайтед: Завдання - додати команді балансу

Німецький фахівець розповів про свої плани щодо гри команди

Джерело - BBC Sport.

Манчестер Юнайтед має більше контролювати гру та менше пропускати голів.

Про це заявив новий головний тренер манкуніанців Ральф Рангнік.

"Коли такий клуб, як Манчестер Юнайтед пропонує таку посаду, відмовитися не можна. Я добре знаю, що відбувається в АПЛ. Очевидно, гравці МЮ талановиті та досвідчені.

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Завдання у тому, щоб додати команді балансу. Навіть учора нам знадобилося забити три голи, щоб виграти(в Арсенала, - прим.). У середньому за матч ми пропускаємо майже два голи, це забагато. Для мене важливо мінімізувати фактор випадковості та контролювати гру", - сказав Рангнік.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед переміг Арсенал в АПЛ вперше з 2018 року.