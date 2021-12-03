Джерело - Globo Esporte.
Орендований у Фламенго вінгер Дніпра-1 Білл Феррейра може стати повноцінним гравцем дніпровського клубу.
Про це повідомляє Globo Esporte.
Сторони близькі до завершення трансферу 22-річного бразильця у грудні.
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Футболіст грає за дніпрян з лютого 2021 року, оренда спливає наприкінці року. В орендній угоді було прописано опцію викупу за 1 мільйон євро.
Дніпро-1 хоче зберегти Білла. Переговори просуваються і мають незабаром завершитися.