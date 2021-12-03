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Дніпро-1 близький до викупу Білла за 1 млн євро

Сьогодні 12:24 256 0
Дніпро-1 викупить бразильця з оренди
Дніпро-1 близький до викупу Білла за 1 млн євро
#Білл, #Дніпро-1, #Фламенго

Джерело - Globo Esporte.

Орендований у Фламенго вінгер Дніпра-1 Білл Феррейра може стати повноцінним гравцем дніпровського клубу.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Сторони близькі до завершення трансферу 22-річного бразильця у грудні.

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Футболіст грає за дніпрян з лютого 2021 року, оренда спливає наприкінці року. В орендній угоді було прописано опцію викупу за 1 мільйон євро.

Дніпро-1 хоче зберегти Білла. Переговори просуваються і мають незабаром завершитися.

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