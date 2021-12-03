Дніпро-1 викупить бразильця з оренди

Джерело - Globo Esporte.

Орендований у Фламенго вінгер Дніпра-1 Білл Феррейра може стати повноцінним гравцем дніпровського клубу.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Сторони близькі до завершення трансферу 22-річного бразильця у грудні.

Читайте також: Йовичевич - найкращий тренер 16 туру УПЛ

Футболіст грає за дніпрян з лютого 2021 року, оренда спливає наприкінці року. В орендній угоді було прописано опцію викупу за 1 мільйон євро.

Дніпро-1 хоче зберегти Білла. Переговори просуваються і мають незабаром завершитися.

Раніше Дніпро-1 без проблем переміг ЛНЗ Черкаси.