Каррік покинув Манчестер Юнайтед після 15 років у клубі

Англієць виконував обов'язки головного тренера МЮ після звільнення Сульшера

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Колишній гравець та тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік вирішив покинути англійський клуб.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Каррік не працюватиме в штабі нового наставника МЮ Ральфа Рангніка.

Англієць виконував обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед після звільнення Сульшера.

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Каррік провів 464 матчі за манкуніанський клуб. Завершивши ігрову кар'єру у 2018-у, Майкл розпочав тренерську роботу. Він був помічником спочатку у Жозе Моурінью, а потім у Сульшера.

Нагадаємо, Роналду забив 800 та 801 гол у кар'єрі.