Каррік покинув Манчестер Юнайтед після 15 років у клубі

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
Колишній гравець та тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік вирішив покинути англійський клуб.
Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.
Каррік не працюватиме в штабі нового наставника МЮ Ральфа Рангніка.
Англієць виконував обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед після звільнення Сульшера.
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Каррік провів 464 матчі за манкуніанський клуб. Завершивши ігрову кар'єру у 2018-у, Майкл розпочав тренерську роботу. Він був помічником спочатку у Жозе Моурінью, а потім у Сульшера.
Нагадаємо, Роналду забив 800 та 801 гол у кар'єрі.