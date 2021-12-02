Лаціо у матчі з 8 голами зіграло внічию з Удінезе

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі Серії А Лаціо вдома зіграло внічию з Удінезе.

Матч завершився з рахунком 4:4.

Відзначимо, що команди догравали матч у меншості - на 57-й хвилині за другу жовту картку арбітр вилучив оборонця Лаціо Патріка. Удінезе залишився вдесятьох на 69-й хвилині, коли другу жовту отримав Моліна.

Чемпіонат Італії - Серія А

15 тур, 02 грудня

Лаціо - Удінезе 4:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 17 Бето, 0:2 - 32 Бето, 1:2 - 34 Іммобіле, 1:3 - 44 Моліна, 2:3 - 51 Педро, 3:3 - 56 Мілінкович-Савич, 4:3 - 82 Ачербі, 4:4 - 90+9 Арслан

Раніше, Мілан розгромив Дженоа.