Джерело - Чемпіон.
Аутсайдер Першої ліги Кремінь припинив співпрацю з сімома футболістами.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Віталій Мирний, Денис Бєлоусов (закінчення контракту), Олександр Головко, Сергій Білоус, Ігор Кошман, Євген Мурашов, Віталій Бойко за взаємною згодою сторін покидають розташування нашої команди.
Статистика футболістів в сезоні 2021/2022:
Віталій Мирний (9 матчів, 810 хвилин на полі)
Денис Бєлоусов (16 матчів, 1430 хвилин на полі)
Олександр Головко (16 матчів, 1383 хвилини на полі)
Сергій Білоус (12 матчів, 467 хвилин на полі)
Ігор Кошман (13 матчів, 813 хвилин на полі)
Євген Мурашов (16 матчів, 879 хвилин на полі, 3 голи)
Віталій Бойко (18 матчів, 1506 хвилин на полі, 3 голи)
Нагадаємо, Нива переграла Кремінь у 20 турі Першої ліги.