Джерело - Чемпіон.
Дженоа Андрія Шевченка розгромно програло Мілану в рамках 15 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 1 грудня
Голи: 0:1 - 10 Ібрагімович, 0:2 - 45+2 Мессіас, 0:3 - 61 Мессіас
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Дженоа Андрія Шевченка розгромно програло Мілану в рамках 15 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 1 грудня
Голи: 0:1 - 10 Ібрагімович, 0:2 - 45+2 Мессіас, 0:3 - 61 Мессіас