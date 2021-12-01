Вулвергемптон та Бернлі голів не забивали

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, відбулося 6 матчі в рамках АПЛ.

Вест Гем розписав мирову з Брайтоном. Українець Андрій Ярмоленко на поле не виходив.

Манчестер Сіті здолав Астон Віллу. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.

Чемпіонат Англії - Прем'є-ліга

14 тур, 1 грудня

Вест Гем - Брайтон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Соучеек, 1:1 - 89 Моне

Вулвергемптон - Бернлі 0:0

Саутгемптон - Лестер 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Бендерек, 1:1 - 22 Еванс, 2:1 Адамс, 2:2 - 49 Меддісон

Вотфорд - Челсі 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - Маунт, 1:1 - 43 Денніс, 1:2 - 72 Зієш

Евертон - Ліверпуль 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 9 Хендерсон, 0:2 - 19 Салах, 1:2 - 38 Грей, 1:3 - Салах, 1:4 - Жота

Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 27 Діаш, 0:2 - 43 Сілва