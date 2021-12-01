Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 грудня, відбулося 6 матчі в рамках АПЛ.
Вест Гем розписав мирову з Брайтоном. Українець Андрій Ярмоленко на поле не виходив.
Манчестер Сіті здолав Астон Віллу. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч.
Чемпіонат Англії - Прем'є-ліга
14 тур, 1 грудня
Вест Гем - Брайтон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Соучеек, 1:1 - 89 Моне
Вулвергемптон - Бернлі 0:0
Саутгемптон - Лестер 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Бендерек, 1:1 - 22 Еванс, 2:1 Адамс, 2:2 - 49 Меддісон
Вотфорд - Челсі 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - Маунт, 1:1 - 43 Денніс, 1:2 - 72 Зієш
Евертон - Ліверпуль 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 9 Хендерсон, 0:2 - 19 Салах, 1:2 - 38 Грей, 1:3 - Салах, 1:4 - Жота
Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 27 Діаш, 0:2 - 43 Сілва