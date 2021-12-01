Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів

Поєдинок завершився з рахунком 3:5

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, Ураган переграв Леванте в елітному раунді Ліги чемпіонів з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:5 на користь української команди.

Матч відбувався у Лісабоні (Португалія) на арені Pavilhão Fidelidade.

Вже завтра, 2 грудня, Ураган у другому турі Ліги чемпіонів зіграє проти Бенфіки.

Ліга чемпіонів - Елітний раунд

Група D

1 тур, 1 грудня

Леванте (Іспанія) - Ураган (Україна) 3:5 (1:2)

Голи: 1:0 - 11 Тольра, 1:1 - 13 Коваль, 1:2 - 16 Абакшин, 2:2 - 23 Тольра, 3:2 - 30 Арака, 3:3 - 36 Коваль, 3:4 - 37 Абакшин, 3:5 - 38 Фаренюк