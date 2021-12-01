Андріюк: Нові старі орденоносці УАФ
Сьогодні 08:49 1148
Дніпро-1 без проблем переміг ЛНЗ Черкаси в 1/8 Кубку України
Сьогодні 20:50 177
Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів
Сьогодні 20:35 325
Три крутезні ставки від репера “50 Cent”
Сьогодні 13:36 245 2
Луческу може очолити збірну Румунії
Сьогодні 10:26 1968 1
Кравченко: Що таке ДНР? Має бути Росія чи Україна
Сьогодні 10:13 620
Збірна України може зіграти спаринг з чемпіонами Європи
Вчора 22:12 880
Тете не проти прийняти українське громадянство
Вчора 19:58 1253
Гвардіола: Золотий м’яч - це шоу, хороший бізнес
Вчора 19:45 2856
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
Вчора 18:52 313
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Більярдний удар: Піхальонок відкрив рахунок у матчі Кубку України
Більярдний удар: Піхальонок відкрив рахунок у матчі Кубку України Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:44 340
Зробити 7 кроків: Редкач у США готується бити опонентів
Зробити 7 кроків: Редкач у США готується бити опонентів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:35 259
У НХЛ хокеїста дискваліфікували на 5 матчів за укус суперника
У НХЛ хокеїста дискваліфікували на 5 матчів за укус суперника Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:49 225
Три крутезні ставки від репера “50 Cent”
Три крутезні ставки від репера “50 Cent” Harry BettMan
Сьогодні 13:36 244 2
Українець пожартував: Зінченко кинув сніжок у клубного фотографа
Українець пожартував: Зінченко кинув сніжок у клубного фотографа Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:47 455
Лига Чемпионов 5 круг. Шериф (Молдавия) – Реал Мадрид (Испания): обзор, прогнозы и результаты
Лига Чемпионов 5 круг. Шериф (Молдавия) – Реал Мадрид (Испания): обзор, прогнозы и результаты Дима Копий
Сьогодні 11:25 331
Збірна Англїі встановила мегарекорд: забила 20 м'ячів у ворота Латвії
Збірна Англїі встановила мегарекорд: забила 20 м'ячів у ворота Латвії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:36 329
Захисник Арсеналу з битою відбився від грабіжників
Захисник Арсеналу з битою відбився від грабіжників Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:33 566
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах Harry BettMan
Вчора 18:52 313
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років Андрій Дунець
Вчора 13:50 674
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті Андрій Дунець
Вчора 09:01 735
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів Віктор Слюсаренко
29.11.2021 19:33 864
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник Віктор Слюсаренко
29.11.2021 18:24 823
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем Андрій Дунець
29.11.2021 17:52 790
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва Harry BettMan
29.11.2021 17:05 413
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією Андрій Дунець
29.11.2021 16:57 1464
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні Андрій Дунець
29.11.2021 15:17 471
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом Андрій Дунець
29.11.2021 14:56 379
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії Віктор Слюсаренко
29.11.2021 12:33 911
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів Harry BettMan
29.11.2021 12:31 412
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:29 Футбол Інтер переміг Спецію з Коваленком, Рома поступилася Болоньї. Результати матчів Серії А 45
21:21 Футбол Манчестер Юнайтед - Арсенал: Де дивитися онлайн матч АПЛ 62
21:16 Футбол Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч з Астон Віллою 68
20:59 Баскетбол Дніпро здолав Кривбас у матчі Суперліги 92
20:50 Футбол Дніпро-1 без проблем переміг ЛНЗ Черкаси в 1/8 Кубку України 177
20:35 Футбол Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів 325
20:24 Пряма трансляція АПЛ. Астон Вілла - Ман Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 645
20:15 Футбол Тассотті: Дженоа поки грає не в той футбол, який хоче бачити Шевченка 218
19:59 Пряма трансляція АПЛ. Евертон - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE 1057
19:59 Футбол Конте: Тоттенгем – відповідний клуб для моєї філософії 148
19:48 Пряма трансляція Серія А. Дженоа - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 2182
19:47 Футбол Гладкий провів 450 матчів у складі українських команд 185
19:44 Блог Більярдний удар: Піхальонок відкрив рахунок у матчі Кубку України 341
19:31 Пряма трансляція Українська Суперліга. Харківські Соколи - Миколаїв: онлайн-трансляція. LIVE 295
19:23 Бокс Спаринг-партнер Берінчика: Денис видає по повній 194
19:13 Футбол Коваленко вийде у стартовому складі Спеції на матч з Інтером 230
19:01 Пряма трансляція Кубок України. ЛНЗ - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE 1465
19:00 Пряма трансляція Бундесліга. Боруссія - Баварія: онлайн-трансляція. LIVE 150
18:58 Футбол Барселона і Торрес домовилися про контракт 294
18:56 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Леванте - Ураган: онлайн-трансляція. LIVE 453
18:50 Футбол Вінісіус: Хочу допомогти Бензему виграти Золотий м'яч 187
18:40 Пряма трансляція Серія А. Ювентус - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE 186
18:32 Футбол Рангнік спробує переконати Голанда перейти в Манчестер Юнайтед 204
18:27 Пряма трансляція Українська Суперліга. Дніпро - Кривбас: онлайн-трансляція. LIVE 412
18:20 Пряма трансляція Серія А. Спеція - Сассуоло: онлайн-трансляція. LIVE 191

Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів

Сьогодні 20:35 325 0
Поєдинок завершився з рахунком 3:5
Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів
#Ураган

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, Ураган переграв Леванте в елітному раунді Ліги чемпіонів з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:5 на користь української команди.

Матч відбувався у Лісабоні (Португалія) на арені Pavilhão Fidelidade.

Вже завтра, 2 грудня, Ураган у другому турі Ліги чемпіонів зіграє проти Бенфіки.

Ліга чемпіонів - Елітний раунд
Група D
1 тур, 1 грудня

Леванте (Іспанія) - Ураган (Україна) 3:5 (1:2)

Голи: 1:0 - 11 Тольра, 1:1 - 13 Коваль, 1:2 - 16 Абакшин, 2:2 - 23 Тольра, 3:2 - 30 Арака, 3:3 - 36 Коваль, 3:4 - 37 Абакшин, 3:5 - 38 Фаренюк

Коментарі ()