Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 грудня, Ураган переграв Леванте в елітному раунді Ліги чемпіонів з футзалу.
Поєдинок завершився з рахунком 3:5 на користь української команди.
Матч відбувався у Лісабоні (Португалія) на арені Pavilhão Fidelidade.
Вже завтра, 2 грудня, Ураган у другому турі Ліги чемпіонів зіграє проти Бенфіки.
Ліга чемпіонів - Елітний раунд
Група D
1 тур, 1 грудня
Леванте (Іспанія) - Ураган (Україна) 3:5 (1:2)
Голи: 1:0 - 11 Тольра, 1:1 - 13 Коваль, 1:2 - 16 Абакшин, 2:2 - 23 Тольра, 3:2 - 30 Арака, 3:3 - 36 Коваль, 3:4 - 37 Абакшин, 3:5 - 38 Фаренюк