Збірна України може зіграти спаринг з чемпіонами Європи

Джерело - football24.ua.
Збірна України у наступному році може зіграти товариський матч зі збірною Італії.
Про це повідомляє Sport-express.
Збірна Італії може провести товариський поєдинок під час під час зимової перерви у Серії, яка триватиме з 28 січня по 4 лютого.
На спарингу наполягає тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні, але фахівець поки не отримав схвалення від місцевої федерації. Серед потенційних суперників розглядаються учасники плей-офф відбору ЧС-2022: Росія, Україна та Шотландія.
Нагадаємо, весною італійці у стикових матчах зустрінуться зі збірною Португалії, а українці – з шотландцями.
Раніше повідомлялося, що Петраков матиме прохання до клубів УПЛ перед плей-оф з Шотландією.