Збірна України може зіграти спаринг з чемпіонами Європи

Матч може відбутися у січні-лютому

Збірна України у наступному році може зіграти товариський матч зі збірною Італії.

Про це повідомляє Sport-express.

Збірна Італії може провести товариський поєдинок під час під час зимової перерви у Серії, яка триватиме з 28 січня по 4 лютого.

На спарингу наполягає тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні, але фахівець поки не отримав схвалення від місцевої федерації. Серед потенційних суперників розглядаються учасники плей-офф відбору ЧС-2022: Росія, Україна та Шотландія.

Нагадаємо, весною італійці у стикових матчах зустрінуться зі збірною Португалії, а українці – з шотландцями.

Раніше повідомлялося, що Петраков матиме прохання до клубів УПЛ перед плей-оф з Шотландією.