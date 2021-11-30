Шевченко: Постараємося поставити Мілан у глухий кут

Дженоа має план на матч проти Мілана у 15 турі Серії А.

Про це розповів головний тренер клубу Андрій Шевченко.

"Я завжди підтримував Мілан, але цього разу не буду. Звичайно, я в захваті від можливості зустрітися з Міланом, але намагаюся стримувати свої емоції.

Ми постараємося поставити Мілан у глухий кут. Суперник грає у добрий атакувальний футбол, потрібно буде бути максимально обережними", - розповів Шевченко.