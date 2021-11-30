Шевченко: Постараємося поставити Мілан у глухий кут

Джерело - isport.ua.
Дженоа має план на матч проти Мілана у 15 турі Серії А.
Про це розповів головний тренер клубу Андрій Шевченко.
"Я завжди підтримував Мілан, але цього разу не буду. Звичайно, я в захваті від можливості зустрітися з Міланом, але намагаюся стримувати свої емоції.
Ми постараємося поставити Мілан у глухий кут. Суперник грає у добрий атакувальний футбол, потрібно буде бути максимально обережними", - розповів Шевченко.
Шевченко захищав кольори "росонері" у період з 1999 по 2006 рік і з 2008 по 2009 рік.