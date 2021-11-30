Аталанта Маліновського розгромила Венецію, Ювентус обіграв Салернітану. Результати 15 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 15 туру Серії А.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський матч проти Венеції провів на лаві запасних.
Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 30 листопада
Аталанта - Венеція 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Пашалич, 2:0 - 12 Пашалич, 3:0 - 57 Копмпйнерс, 4:0 - 67 Пашалич
Фіорентина - Сампдорія 3:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 15 Габб’ядіні, 1:1 - 23 Кальєхон, 2:1 - 32 Влахович, 3:1 - 45 Соттіль
Верона - Кальярі 0:0
Салернітана - Ювентус 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 дибала, 0:2 - 70 Мората
Нагадаємо, Аталанта Маліновського переграла Ювентус.