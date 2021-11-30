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Аталанта Маліновського розгромила Венецію, Ювентус обіграв Салернітану. Результати 15 туру Серії А

Вчора 23:43 634 0
Результати 15 туру Серії А
Аталанта Маліновського розгромила Венецію, Ювентус обіграв Салернітану. Результати 15 туру Серії А
#Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 15 туру Серії А.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський матч проти Венеції провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А

15 тур, 30 листопада

Аталанта - Венеція 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Пашалич, 2:0 - 12 Пашалич, 3:0 - 57 Копмпйнерс, 4:0 - 67 Пашалич

Фіорентина - Сампдорія 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 15 Габб’ядіні, 1:1 - 23 Кальєхон, 2:1 - 32 Влахович, 3:1 - 45 Соттіль

Верона - Кальярі 0:0

Салернітана - Ювентус 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 дибала, 0:2 - 70 Мората

Нагадаємо, Аталанта Маліновського переграла Ювентус.

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