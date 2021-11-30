Рух підписав партнерську угоду з Рівер Плейтом

Клуби будуть співпрацювати

Львівський Рух уклав партнерську угоду з аргентинським Рівер Плейтом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Президент Руху Григорій Козловський зустрівся з президентом з міжнародних зв'язків Рівером Плейтом Адріано Бареллою.

Під час зустрічі клуби підписали попередній меморандум про спільну роботу. Клуби співпрацюватимуть на рівні дитячо-юнацьких академій та проводитимуть спільні заходи.

Повідомляється, що гравці з академії Руху можуть відвідувати турніри в Аргентині, які проводить Рівер Плейт, і аргентинські футболісти зможуть приїхати до України на турніри, які проводять Рух.

Також не виключається, що деякі футболісти аргентинського топ-клубу можуть перейти у львівський клуб у перспективі.

Нагадаємо, Рух переграв Металіст 1925 у 16 турі УПЛ.