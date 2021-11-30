Наполі може провести матч зі збірною Аргентини в пам'ять про Марадону

Джерело - Football Italia.
Наполі може провести матч зі збірною Аргентини на стадіоні імені Дієго Марадони.
Про це заявив президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.
"Ми працюємо з міністром закордонних справ Луїджі Ді Майо та послом Аргентини, щоб провести матч 24 травня 2022 року", - заявив функціонер.
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"Тут, у Неаполі, відбудеться матч між Наполі та Аргентиною. Ми назвемо його Перший кубок Марадони", - сказав Де Лаурентіс.
Серія А завершиться 22 травня і Де Лаурентіс хоче вшанувати пам'ять Марадони, який виступав за Наполі. Дієго Армандо помер у листопаді минулого року.