Наполі може провести матч зі збірною Аргентини в пам'ять про Марадону

24 травня може відбутися матч пам'яті легендарного футболіста

Джерело - Football Italia.

Наполі може провести матч зі збірною Аргентини на стадіоні імені Дієго Марадони.

Про це заявив президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Ми працюємо з міністром закордонних справ Луїджі Ді Майо та послом Аргентини, щоб провести матч 24 травня 2022 року", - заявив функціонер.

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"Тут, у Неаполі, відбудеться матч між Наполі та Аргентиною. Ми назвемо його Перший кубок Марадони", - сказав Де Лаурентіс.

Серія А завершиться 22 травня і Де Лаурентіс хоче вшанувати пам'ять Марадони, який виступав за Наполі. Дієго Армандо помер у листопаді минулого року.