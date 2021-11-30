Мессі став другим найбільш віковим володарем Золотого м'яча

Хавбек ПСЖ встановив унікальний рекорд

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі отримав свій 7-й Золотий м'яч у віці 34 років 158 днів.

Про це повідомляє PokerStars.

Аргентинець вийшов на друге місце серед найстарших володарів нагороди.

Раніше другим за цим показником був колишній воротар збірної СРСР Лев Яшин, який здобув Золотий м'яч у віці 34 років 56 днів.

Найбільш віковим володарем Золотого м'яча за всю історію є колишній гравець збірної Англії Стенлі Метьюз, який виграв приз у 41 рік 321 день.

Нагадаємо, Мессі - перший гравець в історії ПСЖ, який виграв Золотий м'яч.