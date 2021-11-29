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Педрі - найкращий молодий гравець року

Сьогодні 22:07 155 0
Визначився найкращий молодий гравець року
Педрі - найкращий молодий гравець року
#Педрі

Джерело - Чемпіон.

19-річний півзахисник Барселони та збірної Іспанії Педрі став найкращим молодим гравцем року за версією France Football.

На приз найкращому молодому гравцю року також претендували Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед, 20 років), Джамал Мусіала (Баварія, 18 років), Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, 18 років) та Нуну Мендеш (ПСЖ, 19 років).

Минулого сезону Педрі зіграв 37 матчів за Барселону у Ла-Лізі, забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі. Влітку молодий хавбек разом зі збірною Іспанії дійшов до півфіналу чемпіонату Європи, а згодом у складі олімпійської національної команди взяв срібло Ігор у Токіо.

Півзахисник отримав приз Раймона Копа.

Раніше, Педрі отримав нагороду Golden Boy.

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