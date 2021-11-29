УПЛ. Зоря переграла Олександрію у 16 турі

Джерело - Чемпіон.
У 16 турі УПЛ Олександрія вдома поступилась Зорі.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь луганського клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 29 листопада
Олександрія - Зоря 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Імереков
Олександрія: Білик – Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Демченко (Спінеллі, 46), Дришлюк, Калюжний (Копина, 83) – Третьяков (Одарюк, 59), Устименко (Кирюханцев, 68), Кожушко (Новіков, 83).
Зоря: Мацапура – Жуніньо, Імереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Булеца (Крістіан, 80), Назарина, Сайядманеш – Шахаб (Громов, 80), Гладкий.
Нагадаємо, Колос мінімально переміг Верес у 16 турі.