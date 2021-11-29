Оболонь - Металіст 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 20 туру Першої ліги Оболонь вдома поступилась Металісту.
Чемпіонат України - Перша ліга
20 тур, 29 листопада
Оболонь - Металіст 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 68 Пейшоту, 0:2 - 87 Банада, 1:2 - 90+3 Безуглий
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 20 туру Першої ліги Оболонь вдома поступилась Металісту.
Чемпіонат України - Перша ліга
20 тур, 29 листопада
Оболонь - Металіст 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 68 Пейшоту, 0:2 - 87 Банада, 1:2 - 90+3 Безуглий