Манчестер Юнайтед не платитиме Локомотиву компенсацію за Рангніка

Німець дістався англійському клубу абсолютно безкоштовно.

Московський Локомотив не отримає компенсацію від Манчестер Юнайтед за відхід керівника зі спорту та розвитку Ральфа Рангніка.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.

Рангнік дістався МЮ абсолютно безплатно. Клуби не мають жодних фінансових претензій.

"Червоні дияволи" подякували Локомотиву за сприяння та згоду відпустити фахівця до Англії.

Наразі Манчестер Юнайтед йде на восьмому місці в таблиці АПЛ, маючи 18 очок після 13 турів.

Нагадаємо, Рангнік став новим головним тренером Манчестер Юнайтед.