Манчестер Юнайтед не платитиме Локомотиву компенсацію за Рангніка

Перші несподіванки, старі фаворити та провал українців: підсумки першого етапу Кубка світу
Сьогодні 01:39 1927
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Сьогодні 17:05 76
Борячук: Зінченко поступив не по-чоловічому
Сьогодні 16:24 1056 2
Рангнік - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Сьогодні 13:42 457
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Сьогодні 12:31 210
Церемонія вручення Золотого м'яча: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:57 4185
NAVI переграли Vitality і виграли BLAST Premier: Fall Final 2021
Сьогодні 08:55 251
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Сьогодні 08:38 410
УПЛ. Колос мінімально переміг Верес у 16 турі
Вчора 21:24 438
УПЛ. Рух переграв Металіст 1925 у 16 турі
Вчора 18:54 681 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва Harry BettMan
Сьогодні 17:05 42
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією Андрій Дунець
Сьогодні 16:57 335
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні Андрій Дунець
Сьогодні 15:17 203
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом Андрій Дунець
Сьогодні 14:56 162
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:33 342
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів Harry BettMan
Сьогодні 12:31 210
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:59 259
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:59 434
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
Сьогодні 08:38 410
Дикість на Росії. Уболівальників ЦСКА масово затриали після матчу РПЛ із Зенітом
Дикість на Росії. Уболівальників ЦСКА масово затриали після матчу РПЛ із Зенітом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:30 330
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:14 Футбол Агент відреагував на можливий трансфер Ярмоленка до команди Шевченка 19
17:05 Блог Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва 76
16:58 Футбол Козловський: Поворознюк каже, що думає. Лупашить правду-матку, і все до лампочки 73
16:57 Блог Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією 342
16:55 Бокс Визначився наступний суперник Рудого Лева 91
16:45 Футбол Різник повторив рекорд чемпіонату України з відбитих пенальті 188
16:36 Футбол Сассуоло - Наполі: Де дивитися онлайн матч Серії А 124
16:29 Футбол Манчестер Юнайтед не платитиме Локомотиву компенсацію за Рангніка 150
16:24 Футбол Борячук: Зінченко поступив не по-чоловічому 1056 2
16:10 Футбол Модрич готовий перейти у ТОП-клуб АПЛ 279
15:58 Футбол Каррік залишиться в штабі Манчестер Юнайтед після приходу Рангніка 178
15:42 Футбол Марсель - Труа 1:0. Огляд матчу 164
15:34 Футбол Реал - Атлетік: Де дивитися онлайн матч Ла-Ліги 124
15:25 Інше Зимова Універсіада-2021 скасована через новий штам коронавірусу 427
15:18 Футбол Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 1373
15:17 Блог Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні 206
15:13 Футбол Альянс у більшості переграв Краматорськ у 20 турі Першої ліги 193
14:58 Футбол Рангнік: Манчестер Юнайтед сповнений талантів, а молодість та досвід поєднуються 161
14:56 Блог Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом 164
14:44 Футбол Ліверпуль - Саутгемптон 4:0. Огляд матчу 152
14:35 Футбол Кін: Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед не для того, щоб бути на лавці 1319
14:31 Футбол Астон Вілла - Манчестер Сіті: Де дивитися онлайн матч АПЛ 184
14:29 Пряма трансляція УПЛ. Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 1122
14:25 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція 2151
14:19 Футбол Вольфсбург - Боруссія Дортмунд 1:3. Огляд матчу 191

Манчестер Юнайтед не платитиме Локомотиву компенсацію за Рангніка

Сьогодні 16:29 150 0
Німець дістався англійському клубу абсолютно безкоштовно.
Манчестер Юнайтед не платитиме Локомотиву компенсацію за Рангніка
#Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Московський Локомотив не отримає компенсацію від Манчестер Юнайтед за відхід керівника зі спорту та розвитку Ральфа Рангніка.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.

Рангнік дістався МЮ абсолютно безплатно. Клуби не мають жодних фінансових претензій.

"Червоні дияволи" подякували Локомотиву за сприяння та згоду відпустити фахівця до Англії.

Наразі Манчестер Юнайтед йде на восьмому місці в таблиці АПЛ, маючи 18 очок після 13 турів.

Нагадаємо, Рангнік став новим головним тренером Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()