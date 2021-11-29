Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал переграв Севілью в рамках 15 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
15 тур, 28 листопада
Реал Мадрид - Севілья 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Мір, 1:1 - 32 Бензема, 2:1 - 87 Вінісіус
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Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал переграв Севілью в рамках 15 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
15 тур, 28 листопада
Реал Мадрид - Севілья 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Мір, 1:1 - 32 Бензема, 2:1 - 87 Вінісіус